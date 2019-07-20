Yenice Emniyetinden kemer ve GBT uygulaması

Yapılan uygulamada araç sürücüleri ve yanında bulunan yolcuların kemerini takıp takmadıkları kontrol edilirken takmayanlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ayrıca durdurulan araçlardaki sürücülerin ve yanlarındaki şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.