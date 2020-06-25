Yenice İlçe Jandarma Komutanına veda yemeği yapıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde İlçe Jandarma Komutanı olarak 6 yıldır görev yapan ve Mardin ilinin Midyat ilçesine tayini çıkan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Deniz Dönmez'e , Yenice Kaymakamlığı tarafından veda yemeği düzenlendi.

Ihlamur Teras tesislerinde verilen yemeğe Kaymakam Muhammed Evlice ve eşi, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İlçe Emniyet Amiri Fatih Ceriyan, İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez'in eşi Hatice Dönmez ve çocukları, daire amirleri,siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve jandarma personeli katıldı. Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, görev süresince uyumlu ve gayretli çalışmalarından dolayı İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez'e teşekkür ederek, başarı belgesi takdim etti. Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise, ilçede yaptığı hizmetlerden dolayı Dönmez'e teşekkür ederek, yeni görev yerinde başarılar diledi. 6 yıldır görev yaptığı Yenice'den güzel anılarla ayrılacağını belirten İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez ise, " Yenice halkını tanımaktan ve burada görev yapmaktan mutluluk duydum. Yenice her zaman kalbimizin bir köşesinde yer alacaktır. Yenice halkına ve görev yaptığım tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Mardin Midyat'ta her zaman bir kapınız vardır.Hakkınızı helal edin, bizim bir hakkımız var ise helal olsun. Bu yemeği organize eden bu özel günümde yanımda olan başta Yenice İlçe Kaymakamımız Muhammed Evlice olmak üzere, Belediye Başkanımız Zeki Çaylı ile tüm kurum müdürlerine ve herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Programın sonunda Yenice İlçe Jandarma Komutanı Deniz Dönmez'e hediyeler takdim edildi.