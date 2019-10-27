Yenice ilçesine bağlı köylerde asfalt çalışmaları başladı

Yenice İlçesi Cihanbey Köyü Cembek Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmasını, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis üyesi Recep Tetik, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ve Yenice AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Kırık yerinde inceledi.

Yenice Cihanbey Köyü Cembek Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmaları ile ilgili milletvekillerine bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, “Karabük genelinde 90 kilometre sıcak asfalt çalışmamız var. Bunun da 7,5 kilometresi Yenice ilçemizde yapılacak. Cihanbey Köyü Cembek Mahallesi'nde 3,6 kilometrelik asfalt çalışmamıza başladık ve ekiplerimiz 600 metreye yakın bir çalışmayı bitirdi. Sıcak asfalt çalışmamıza başlayalı yaklaşık 50 gün oldu. Dün akşam itibari ile 65 kilometre asfalt dökümünü gerçekleştirdik. Hava şartları da bu şekilde devam ederse hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz. Ben çalışmalarımızda bizlere destek veren Milletvekillerimize, Valimize, İl Genel Meclis Başkanımıza ve Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Asfalt çalışmalarını inceledikten sonra kısa bir açıklama yapan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, köylerin kurulduğu günden bu yana ilk defa sıcak asfalt ile buluştuğunu belirterek, “Aslında bu köylerimiz adına bir devrimdir. İnşallah adım adım, damlaya damlaya bu sıcak asfalt çalışmalarımız gün geldiğinde göreceğiz birçok köyümüze ulaşmış olacak. Genel itibari ile hedeflendiği program itibari ile çalışmalar bittiğinde ya da devam ettiğinde birçok köyümüze ulaşım aşamasında grup yolları asfaltlanmış olacak. Devletimiz, vatandaşımızın vergisini kuruşu kuruşuna yoluna, suyuna, elektriğine harcıyor. Bu da güzel bir çalışma; Karabük'ümüze, Yenice'mize Cihanbey Köyü'müze hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu

Devletin bundan sonra köy yolları da dâhil tüm yolların sıcak asfalta dönüştürme kararı verdiğini belirten AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın köy yolları dahil tüm yolların sıcak asfalta dönüştürülmesi ile alakalı bir talimatı ve kararı vardır. Cumhuriyet tarihi boyunca yollara yaptığımız harcamalar, köy yollarına yaptığımız harcamalar yağmurlarla karlarla hak ile yeksan oldu derelere aktı. Dolayısıyla bütçeden ayrılan paralarımız heba oldu. Bundan sonra daha evladiyelik, 30-40 seneye sari hiç dokunulmayacak asfaltı köylerde yaşayan vatandaşlarımızın ayaklarına sermek üzere bugün bu noktada bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Cenap-ı Hak; devletimize, milletimize, zeval vermesin. Devletimiz, milletimiz payidar oldukça hep birlikte el birliği ile bu hizmetler yürüyecek. Bölgemizde, İlimizde, İlçelerimizde sıcak asfalta önümüzdeki dönemde büyük bir ihtiyacı giderecek tarzda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Allah'ın izniyle yol, su, elektrik konularında da köylerimizin zaruri ihtiyaçlarını elimizden geldiği ölçülerde yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından AK Parti milletvekilleri ve beraberindeki heyet köylülerin yaşadıkları sıkıntıları dinlemek üzere vatandaşlarla bir araya geldi.