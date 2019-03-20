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Yenice Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Şirinköy İlkokulunda okuyan öğrencilere, trafikte uyulması gereken kurallar, emniyet kemerinin önemi ve kullanılması, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, yaya ve okul geçitlerindeki geçiş kuralları, karşıdan karşıya geçiş kuralları, ışık ve sesli işaretlerin ne anlama geldiği hususları ile trafik kuralları hakkında uygulamalı eğitim verdi.


Ekipler, eğitim sonunda öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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