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Yenice Okul Öncesi Öğretmenleri Avrupa'da

Erasmus+ kapsamında Yenice ilçesinde görev yapan 7 okul öncesi öğretmeni , eğitim almak için İtalya’ya gitti.

Erasmus+ kapsamında Yenice ilçesinde görev yapan 7 okul öncesi öğretmeni , eğitim almak için İtalya'ya gitti.


Yenice'de görev yapan öğretmenler, okul öncesi eğitimin popüler yaklaşımlarından olan Reggio Emilia felsefesinin doğduğu İtalya da kurs görüyor. Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bağımsız Anaokulu ve ana sınıfı öğretmenleri eğitmenler Noemi Morrone tarafından İtalya'da aldıkları bu kurs ile eğitim vizyonuna yeni bir bakış ekleyecekler.

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