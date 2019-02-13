Yenice Orman İşletme Müdürlüğünde FSC denetimleri başladı

Yenice ve Karabük Orman İşletme İşletme Müdürlüklerinde 21.03.2013 tarihinden itibaren Forest Stewardship Council (FSC ) denetlemeleri ikinci beş yıllık periyodun birinci ara denetimi Yenice İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantı ile başladı. Toplantıya, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Şahin, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Eşen (Denetmen-Teknik Uzman), ASI(Uluslarrası Akreditasyon Servisinden) Biyolog Dr. Deniz Özüt (Teknik Uzman) İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mehmet Başkan, Safranbolu İşletme Müdürü Sema Altunay, Karabük Orman İşletme Müdürü Vekili Altun Aktaş ve Yenice Orman İşletme Müdürü Vekili Serhat Sugeçti ile Karabük FSC Koordinatörü Mehmet Nafiz Akel, Karabük ve Yenice Orman İşletme Şefleri katıldı. Forest Stewardship Council (FSC) Sertifikasyon sürecinin ne aşamada olduğu ne kadar yol alındığı hakkında bilgiler verilmesinin ardından 2013 yılından 2019' e kadar FSC süreci değerlendirildi.Zonguldak Orman Bölge Zekeriya Beyazlı ise Yenice Orman İşletme Müdürlüğünün FSC denetimlerinin üretim bölmeleri, orman emval depoları çalışmaları, iş güvenliği ve sağlığı, prensip olan çevre ve çevre sağlığı ile prensip olan izleme programları denetimlerine katıldı.

2018 yılında FSC dahilinde yapılan ormancılık faaliyetlerinin büro ve arazi denetim değerlendirmeleri programlarıyla devam edilmekte olup 15 Şubat Cuma günü denetimler sona erecek.