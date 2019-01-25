Yenice Orman İşletmesi 2018 yılında 22 milyon 746 bin TL kar etti

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı sekiz İşletme Müdürlüğü'nden birisi olan Yenice Orman İşletmesi 2018 yılında 79 milyon 997 bin 088 TL gelir elde etti.

Elde ettiği gelirin 36 milyon 793 bin 808 TL'sini orman köylüsüne ödeyen Yenice Orman İşletmesi, 2018 yılında 4 milyon 941 bin 600 TL'lik de yatırım yaptı.Yenice Orman İşletme Müdürlüğü 2018 yılında elde ettiği 79 milyon 997 bir 088 TL'lik gelirin, 57 milyon 250 bin 943 lirasını giderlerde kullandı. Böylece Yenice Orman İşletmesi elde etmiş olduğu gelirden 2018 yılında 22 milyon 746 bin lire kâr elde etti. Yenice Orman İşletmesi, Bölge Müdürlüğü'ne bağlı diğer İşletme Müdürlüklerinde dikili satışı olmasına rağmen en fazla kâr eden İşletme Müdürlüğü oldu. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ayrıca , 2019 yılının ilk satışından 2 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.Yılın ilk satışını 22 Ocak'ta gerçekleştiren ve 155 parti orman emvalini satışa sunan Yenice Orman İşletme Müdürlüğü, tüm partileri satarken, tüccarların mal alabilmek için muhammen bedelinin çok üzerine çıktıkları öğrenildi.Yenice Orman İşletmesi 2019 yılı ürünlerinin ilk satışı olan ihaleden, 1 milyon 982 bin 358 TL gelir sağladı.

Orman İşletmesi'nin 2019 yılının ikinci satışını 12 Şubat'ta yapacağı öğrenildi.