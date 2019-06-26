Yenice Ormanlarında doğa eğitim kampı

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Göktepe yaylasında düzenlenecek olan ve 28-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak kampta katılımcılara farklı dallarda eğitimde verilecek.

Yeşil Yenice Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sorumlusu Recep Karadöngel, Yenice ormanlarının yüz ölçümü olarak Türkiye'nin en çok yoğun (blok) orman varlığına sahip, Karabük'ün ise yüzde 87 orman alanı ile çevrili özel bir ilçesi olduğunu söyleyerek, doğa severleri ‘Çadırı'nı Kap Gel' diyerek etkinliğe davet etti.

Döngel, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından 1999 yılında biyolojik çeşitliliği en fazla 100 Avrupa ormanı içerisinde olarak belirlenen Yenice Ormanlarının Türkiye'de ise acil korunması geren 9 sıcak noktasından birisi olarak tanımladığını da kaydederek, “ Kamp giriş ücreti 25 TL olup, burada kampa katılanlara değişik dallarda eğitici kurslar verilecek. Kamp içerisinde katılımcılara, Survivor eğitimi, ateş yakma teknikleri, doğa ve bitki eğitimi, ilkyardım, doğa fotoğrafçılığı eğitimi, el sanatları, bıçak atölyesi ve kılıf sanatı, okçuluk eğitimi ve yarışması, doğa yürüyüşü ve fotokapan kurulumu ve yaban hayatı izleme şansının yanı sıra değişik yarışmalar ve sürpriz hediye çekilişleri yer alacak” dedi.