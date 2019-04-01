Yenice "Zeki Çaylı" dedi

Yenice ilçesinde MHP'nin Yenice Belediye Başkanı adayı olan Zeki Çaylı yeniden seçilerek Yenice'nin Belediye Başkanı oldu.

Üçüncü dönem Yenice Belediye Başkanı seçilen Zeki Çaylı bir teşekkür mesajı yayınlayarak Yenice halkına teşekkür etti.

Çaylı mesajında , “Bir seçimi daha geride bıraktık. Çok önemli bir başarı kazandık. Bu başarı kelimeler ile ifade edilemez. Konuşulacak ve konuşulması gereken çok şey var. Zaman ile bunları dile getireceğiz. Şunu tüm samimiyetimle paylaşmak istiyorum. Yenice halkı seçimin galibidir. Tüm tehdit ve şantajlara rağmen, bu rantçılara saygıdeğer halkımız sandıkta cevabını vermiştir. Yenice halkı belki tüm Türkiye'ye ders niteliğinde bir seçim zaferi kazanmıştır. Biriz , beraberiz ve birlikte Yenice'yiz. Bunu hep söyledik , söylemeye devam edeceğiz.Seçim sonucunun başta Yenice'miz olmak üzere memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bize destek veren tüm gönül dostlarına binlerce teşekkür ediyorum" dedi.