Yenice'de 23 Nisan Başkanı Hazel Bostancı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Yenice'de de öğrenciler resmi kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ettiler.

Bu ziyaret kapsamında Yenice Belediyesi'ni İsmetpaşa İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Yenice Belediyesi'ne Okul Müdürü Ferdi Kurt , Öğretmenler Halil İbrahim Battal ve Aycan Ayan ile birlikte gelen Hazel Bostancı, Erdem İkizoğlu ve Esma Ayan'ı , Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı daire müdürleri ile karşıladı.

23 Nisan dolayısıyla Başkan Çaylı'nın koltuğuna Hazel Bostancı oturdu. Bostancı , çocuk park sayılarının artırılacağını ve sokak hayvanları konusunda önlemler alınacağını söyledi ve telefon ile İtfaiye Amiri Rasim Kökçü'yü arayarak sokak ve caddelerin yıkanması talimatını verdi.

Programın son bölümünde idareci , öğretmen ve öğrencilere hediyeler sunan Başkan Çaylı'ya , İsmetpaşa Okul Müdürü Ferdi Kurt da plaket takdim etti.