Yenice'de 6'ncı Göktepe şenlikleri yapıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde Çeltik Köyü Muhtarlığı ve Kooperatifi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 6.Çeltik Köyü Göktepe Şenlikleri Göktepe Yaylasında yapıldı.

Şenliğe, Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Zeki Çaylı, STK başkanları, siyasi ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Göktepe Şenlikleri daha sonra konuşmalar ile devam etti. Yenice İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice kısa bir konuşma yaparak Göktepe Şenliklerinin Yenice'nin tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Karabük Milletvekili Cumhur Ünal ise Göktepe Yaylası şenliklerinde vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek şenliğin düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür etti. AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal daha sonra yaylaya pikniğe gelen vatandaşları tek tek ziyaret ederek sohbet etti. Şenliklerde yoğurt yeme, halat, yağlı güreş ve çuval yarışı düzenlenerek yarışmalar eğlenceli görüntülere sahne oldu .

Şenliklerde Göktepe ağası da yeniden seçilerek bu yıl ki Göktepe Ağası Yeniceli işadamı Sandalye Fabrikası işletme sahibi Ali Karakaş oldu. Şenlikte sanatçı olarak bölgenin sevilen simalarından Ramazan Çelik ve Sevgi Petek sahne aldı. Çelik ve Petek m şarkılarıyla alanı dolduran vatandaşları coşturdu. Program konserden sonra sona erdi.