Yenice'de içme suyu çalışmalarında sona yaklaşıldı

Vali Gürel, sel afetinde en çok zarar gören ve şebeke suyu borularının zarar görmesi nedeniyle yeterli miktarda su alamayan Güney Köyü ve Tır Köyü'ndeki içme suyu isale hattında bitmek üzere olan çalışmaları inceledi.

Çalışmaların bitmek üzer olduğunu belirten Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam en geç iki gün içinde Güney Köyü ile Tır Köyüne şebeke suyu vereceklerini ve vatandaşların mağduriyetinin tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

Özveri ile çalışan tüm ekiplere teşekkür eden Vali Gürel, "İçme suyu isale hattı köylerimize 17 kilometre mesafede bulunan Fındıkaltı mevkiinden geliyor. Sel nedeniyle hatta bulunan borularda kopmalar meydana geldi, arazi şartları ve heyelanlar nedeniyle ekiplerimiz zor şartlar altında çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Çalışmalar biraz zaman aldı ama çok şükür son aşamaya geldik ve en geç 2 gün içinde Güney Köyümüzün ve Tır Köyümüzün su hattını bağlamış olacağız. Bu süreçte ekiplerimize destek olan Güney Köyü Muhtarımız Ergün Çenesiz ve Tır Köyü Muhtarımız İlhan Özgün, ihtiyar heyetlerine ve köy sakinlerimize teşekkür ederim” dedi.