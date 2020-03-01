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Yenice'de İdlib Şehitleri için yürüyüş yapıldı

Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan askerler için Yenice’de Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi.

Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler için Yenice'de Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından yürüyüş düzenlendi.


Belediye Başkanı Zeki Çaylı, STK başkanları, siyasi parti ilçe başkanlarının yanı sıra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan yürüyüşe vatandaşlar , ellerinde Türk Bayrakları ile katıldı. İlçe merkezindeki yürüyüşe katılan vatandaşlar “Şehitler Ölmez vatan bölünmez” sloganları attı.


Yürüyüş sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

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