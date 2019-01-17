Yenice'de kart postallık manzaralar oluştu

Karabük'ün Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostalları aratmayan manzaralar ortaya çıkardı.

Yenice genelinde etkili olan kar yağışı, ilçede hayata olumsuz etkilerken, kartpostallık manzaralara sahne oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde bulunan köylerde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçti. Özellikle çam ağaçlarının üzerinde biriken kar kartpostallık renkli görüntüler oluşturdu.