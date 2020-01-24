İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yenice'de kartpostallık görüntüler

Karabük’ün Yenice ilçesinde kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.


Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve doğa harikası olan Yenice'de, yağan kar doğayla bütünleşerek görsel bir şölenle muhteşem bir manzarası oluşturdu.


Yenice Belediyesine ait olan Ihlamur Teras'ta yer alan bungalow evlerinde kar ile bütünleşmesiyle birlikte oluşturduğu manzara ise kendine hayran bırakırken, vatandaşlar ise doğanın muhteşem güzelliğini telefonları ile fotoğraflayarak sosyal medyalarından paylaşımlarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.