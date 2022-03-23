Yenice'de kitap kampanyası devam ediyor

Kampanya ile ilgili bilgilendirme yapan Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çorbacı, “İlçemiz okullarındaki kütüphaneleri zenginleştirerek okullarımızda eğitim gören çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırıp; onların araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve bu doğrultuda hayata hazırlamak amacıyla ilçe kaymakamımızın himayesinde müdürlüğümüz tarafından "Yenice Bağışlıyor, Çocuklarımız Okuyor" adlı kitap bağış kampanyası ve okuma alışkanlığı kazandırma projesi başlatılmıştır.28 Şubat'ta başlayıp 4 Nisan'da sona erecek olan kampanyamıza; vatandaşlarımız, velilerimiz, özel ve resmi kurumlarımız, yurt içinde ve dışında bulunan hemşerilerimiz, sivil toplum kuruluşlarını, iş insanlarımızı, hayırsever vatandaşlarımızı ve her şeyden önemlisi kitap dostlarımız büyük ilgi göstermişlerdir. 23/03/2022 tarihi itibariyle 2 bin 250'ye yakın kitap okullarımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Kitap bağışı için açılan (IBAN: TR36 0001 0005 3308 9365 0950 20) hesaba 21 bin 600 TL para yatırılmıştır. İlçemiz okullarında yaklaşık 11.500 kitap bulunmakta olup kampanya sonunda okullarımızdaki kitap sayısının %50 arttırılması hedeflenmiştir. Kitap dostlarımızı; kitap bağışı yağmaya veya açılan hesaba bağış yapmaya davet ediyoruz. Unutmayalım; Gençlerini kitapla beslemeyen milletlerin sonu acıdır.” ifadelerine yer verdi.

28 Şubat'ta başlayan kitap kampanyası 4 Nisan 2022'de sona erecek.