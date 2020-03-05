Yenice'de öğrencilere deprem tatbikatı

01-07 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Özal Mahallesi İlkokulu ve Turgut Özal Ortaokulu'nda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta, öğrencilere deprem sırasında nasıl davranmaları gerektiği, binayı boşaltma düzeni hakkında bilgi verildi. Tatbikat sırasında itfaiye personeli itfaiye aracı ile sınıflardan öğrencilerin tahliyesini sağlarken, sağlık ekipleri de ilk yardımda bulundular.

Özal Mahallesi İlkokulu ve Turgut Özal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrenciler olası bir depreme karşı neler yapması gerektiği konusunda eğitildiler.