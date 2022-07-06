Yenice'de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

Vali Fuat Gürel, sel bölgesi olan Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü, Tır Köyü, Karahasanlar Köyü, Nodullar Köyünü ziyaret etti. Sel nedeniyle zarar gören köylerde gerçekleştirilen yol, menfez, kanalizasyon, içme suyu ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Gürel, Kaymakam Yasin Erdem ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Gürel vatandaşların Kurban Bayramını tebrik ederek çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanması için takipçisi olduklarını ifade etti.

İncelemenin ardından Vali Fuat Gürel, Yenice Afet Koordinasyon Merkezinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Çalışma Grupları ile durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.