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Yenice'de TOKİ kuraları çekildi

Karabük’ün Yenice ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Yenice Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü ikinci etap 217 TOKİ konutunun hak sahipleri kura ile belirlendi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile Yenice Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü ikinci etap 217 TOKİ konutunun hak sahipleri kura ile belirlendi.


Belediye Toplantı Salonu'nda noter huzurunda belirlenen kura törenine Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. İlk kurayı çeken Belediye Başkanı Zeki Çaylı kısa bir konuşma yaparak hak sahiplerine hayırlı olsun temennisinde bulundu. Kuradan çıkarak hak sahibi olan vatandaşlar büyük sevinç yaşarken sevinçlerini telefonla ailelerini arayarak paylaştılar.


Kurası çekilen konutların 157'si 2+1, 60'ı ise 3+1 planında inşa edildi .Yapılan kura çekimi ile 217 konutun hak sahipler belirlendi.

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