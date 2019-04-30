Yenice'de üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde, üzerine ağaç devrilen orman işçisi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Kavaklı Bölgesinde kesim yaparken üzerine ağaç devrilen Mehmet Çakır (56) ağır yaralandı. Çakır'ın yanında bulunan arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralanan Mehmet Çakır (56) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Orman işçisi Çakır'a burada yapılan tüm müdahaleler sonrası kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İlçe Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.