Yenice'deki yangında 3 ev ve 1 iş yeri alevlere teslim oldu

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 1 iş yeri küle döndü.

Olay, ilçeye bağlı Merkez Mahalle İnönü Caddesi Değirmen Sokak'ta bulunan Tezcan Mısırlı'ya ait iki katlı binada çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler tüm evi sararak bitişiğindeki Sıdıka Akdöngel ile Aynur Pınarbaşı'nın oturduğu evlere de sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine Yenice Belediyesinden 4, Karabük Belediyesinden 2 itfaiye aracı ile Orman İşletme Müdürlüğünden gelen arozözler sevk edildi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip ederek ekipleri yönlendiği yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri de yükseldi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği yangında 3 ev ile bir iş yeri tamamen yanarak yıkıldı.

Evde kimselerin olmadığı sırada çıkan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, 3 aile kış ortasında evsiz kaldı.