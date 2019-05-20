Yeniceli Kardemir çalışanları iftar yemeğinde buluştu

Ş'nin çeşitli birimlerde çalışan Yeniceli çalışanlar bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Geleneksel hale gelen ve ilki Çırapazarı ‘nda gerçekleşen iftar yemeğinin üçüncüsü Ihlamur Teras'ta yapıldı. İftar yemeğine, KARDEMİR'de çalışan Yeniceli işçilerin yanı sıra Özçelik -İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Özçelik -İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Güngören ve şube yönetimi, temsilciler katıldı. Özçelik -İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel yemekte kısa bir konuşma yaparak, “ Yenice'de daha önce düzenlemiş olduğunuz iftar yemeğinize katılmıştık. Bu yılda sizlerle beraberiz. Bu organizasyonu düzenleyen ve bizleri davet edenlere teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğiniz daim olsun rabbim bozmasın. İş kazasının olmadığı bir çalışma hayatı olmasını temenni ederim. “dedi.

Yeniceli çalışanlar birlik ve beraberlik çatısı altında geleneksel hale getirdikleri iftar yemeklerinin düzenli olarak yapılacağını ifade ettiler.