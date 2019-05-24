Yeniceli muhtarlara görevleri ile ilgili eğitim semineri verildi

Valilik Büyük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Muhtar Eğitim Programı açılışında konuşan Vali Gürel , “31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimlerinde seçilerek göreve gelen muhtarlarımızı tebrik ediyorum, seçilemeyen muhtarlarımıza da verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. 5 yıl boyunca inşallah hep birlikte güzel hizmetler yapacağız. Özellikle Yenice gibi ormanlarıyla ünlü bir ilçemizde orman köylüsü bizler için çok önemli. Siz muhtarlar köylülerimizin sorunlarının çözülmesi konusunda büyük roller oynayacaksınız. Muhtarlar vatandaşlarımızla devlet ve kurumlar arasındaki köprü görevini yerine getirmektedir. Bulunduğunuz ilçelerdeki Kamu yöneticileri ile bire bir ilişki içinde olmanızda yarar var. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum, eğitim programının hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

442 Sayılı Köy Kanununa göre muhtarların yapmakla sorumlu oldukları köye ait işleri anlatıldığı toplantıda ilgili mevzuat kapsamında merkezi yönetim, il ve ilçe yönetimi, mahalli idare sistemi, mahalle muhtarlığı sistemi ve organları, muhtarların görev, nikâh kıyma yetkileri ve sorumlulukları, İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan "Muhtar Bilgi Sistemi" hakkında muhtarlara yönelik bilgilendirme yapıldı.