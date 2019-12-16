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Yeniceliler Derneğinden öğrencilere anlamlı destek

Karabük İli Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği 165 öğrenciye kışlık ayakkabı desteğinde bulundu.


Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce tespit edilen temel eğitime bağlı öğrencilere ayakkabıları Dernek Başkanı Murat Çorbacı, yönetim kurulu üyeleri Ercan Cebecik, Hüdaverdi Zıvgaoğlu, Mevlüt Çalış ve Tevfik Karaman tarafından okullarına teslim edildi.


Dernek Başkanı Murat Çorbacı, “Dernek çalışmalarının aktif olarak devam ettiğini imkanlar ölçüsünde öğrencilerimize yardımcı olmaya çalıştıklarını ve dağıtılan ayakkabılara destek olan ve her daim maddi ve manevi desteğini gördüğümüz üyemiz ve iş adamımız Karagül Kerestecilik Sahibi Murat Karagül'e çok teşekkür ederiz" dedi.

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