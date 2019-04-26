Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden fotoğraf sergisi

yılını doldurması dolayısı ile fotoğraf sergi açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen ve dernek üyeleri katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen katılımcılar fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Üç gün boyunca sürecek olan sergide Yenice'nin doğasını, yaşamını anlatan 43 fotoğraf sergilenirken, fotoğraf sahiplerine plaket takdimi yapıldı.

Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Dernek Başkanı Murat Çorbacı, “Derneğimizin 1. Yılını doldurmamız münasebeti ile 1.yılımızı Yenicemize ait doğa fotoğrafları ile tamamlamak istedik. Fotoğraf sergimiz 2 gün Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesinde ve 3 gün boyunca da Kares AVM'de planladık. İkinci bölüm olan AVM'deki açılışımızı bugün burada yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Fotoğraf sergimizde 43 tane fotoğrafımız bulunmaktadır. Yenicedeki orman, bitki örtüsüne ait fotoğraflar, doğal güzellikler, şelalerimiz bu fotoğraflarda yer almakta. Bugün burada bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.