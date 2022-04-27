Yeniceliler iftar programında buluştu

Geleneksel olarak her yıl yapılan ancak iki yıldır pandemi sebebiyle yapılamayan iftar programı Safranbolu'da gerçekleşti.

Safranbolu Hacıbey lokantasında gerçekleşen dernek yönetimi, siyasi parti temsilcileri, muhtar, kurum müdürleri ve üyelerin eşleriyle gerçekleşen iftar programı Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. İftar yemeğinin ardından konuşan Karabük Yeniceliler Eğitim Kültür Ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Murat Çorbacı, katılımcılara teşekkür ederek, “ 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının son günlerindeyiz. Tuttuğunuz oruçlar makbul, dualarınız kabul olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Pandemi sebebiyle hayatını kaybeden üyelerimiz oldu onlara Allahtan rahmet diliyorum. Şimdiden tüm halkımızın Ramazan bayramlarını tebrik ederim” dedi.