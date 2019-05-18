Yeniceliler iftarda bir araya geldi

Yeniceliler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Karabük Çamlık Tabiat Parkında 500 kişilik iftar programı gerçekleştirildi. Karabük'teki Yenicelilerin yoğun katılım sağladığı iftar programına Yeniceden il genel meclis üyeleri, oda başkanları, emekliler cemiyeti başkanı, dernek başkanları, daire müdürleri, muhtarlar, basın ve çok sayıda üye katıldı.

İftar sonrası konuşan Dernek Başkanı Murat Çorbacı, “Birlik ve beraberlik duygularının zirve yaptığı bu mübarek ayda iftar programında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kurulduğu günden beri siz değerli üyelerimizin yanında olan derneğimiz eğitim, kültür ve yardımlaşma faaliyetlerini sürdürmektedir. Her geçen gün derneğimizin büyüdüğünü, üye sayısının arttığını, üyelerimizin hayatlarını kolaylaştıracak protokoller yapıldı. İlçemizi tanıtarak üyelerimizin birbiriyle kaynaşma ve tanışması için etkinlikler yaptık” ifadelerini kullandı.