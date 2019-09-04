Yenice'nin güzellikleri foto-film festivali ile gün yüzüne çıkacak

Yenice Kaymakamlığı ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliği ile her yıl Karabük'ün farklı bir güzelliğini ön plana çıkararak gelenekselleştirilmesi için maratonun ilki 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde Yenice ilçesinde yapılacak. Bu yarışma ile bölgenin turizm potansiyeli hakkında farkındalık oluşturmak, kente dair nitelikli ve sanatsal görsel bellek oluşturmak, yerel halkla farklı kentlerden gelen fotoğraf tutkunlarını buluşturarak Türk Fotoğraf Sanatının tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Etkinlik kapsamında ülkede ilk defa en az 30 saniye en fazla 3 dakikalık “Kısa Film Yarışması” bu yarışma içinde yer alacak. Festival tadında dört gün sürecek etkinliğin ilk üç gününde yarışmacılar fotoğraf ve filmlerini çekecek, son gününde değerlendirme ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Yarışma kapsamında çekilecek fotoğraf ve filmler özellikle Yenice'nin eşsiz doğasını, yaban hayatını, köylerindeki geleneksel yaşam ögeleri, el sanatları gibi kültürel değerlerini tanıtıcı nitelikte olacak. Katılım ve başvuru ile ilgili bilgiler Valilik ve TFSF sayfalarında yer alıyor.