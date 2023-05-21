Yenice'ye özgü lezzetler tanıtıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Lezzet Şenliklerinin üçüncü gününde Karabük’ün Yenice ilçesinin yöresel ürünleri tanıtılarak ikram edildi.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Lezzet Şenliklerinin üçüncü gününde Karabük'ün Yenice ilçesinin yöresel ürünleri tanıtılarak ikram edildi.
Karabük Valiliği koordinesinde Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin üçüncü günü durağı Yenice ilçesi oldu. Ihlamur Seyir Terası'nda düzenlenen programda ilçeye ait özgü lezzetler katılımcılara tanıtılarak ikram edildi. Program trekking yürüyüşü ile sona erdi.