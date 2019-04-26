Yerel çeşitler “Ata Tohumu Ata Toprağında” projesi ile tanıtılacak

Karabük'e ait yerel çeşitlerin tanıtılması korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan 'Ata Tohumu Ata Toprağında' projesi için açılış töreni düzenlendi.

100. Yıl Kongre Merkezi'nde gerçekleşen proje açılışı ve tanıtım toplantısına Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Arslanoğlu, kurum müdürleri, çiftçiler ve öğrenciler katıldı.

Karabük Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında Karabük'te yetiştiricilik alanı giderek azalan tür ve çeşitleri yerinde korumak ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Üreticilerin ellerinde bulunan yerel tohumlar bu proje bünyesinde toplanarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince toplanarak kayıt altına alınacak.

“Ata tohumunu ata toprağı ile buluşturalım”

Tanıtım filminin ardından açılış toplantısında konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, toprağın her zaman verimli olduğunu, hizmet edenin yüzünü güldürdüğünü belirterek, “Toprakla meşgul olmalıyız. Topraklarımızı boş bıraktık, ekmez olduk. Köyümüze önem vermiyoruz. Tabi bunun vebali de var. Bize ağır faturaları da var. Patates domates bizim tarlalarımızda olmayan şeyler değil ama bizler toprağa önem vermeyince toprakta bize iyi bakmıyor. Hiçbir gelecek geçmişinden beslenmeden ne inşa edilebilir ne ihya edilebilir. Ata tohumu ata toprağında. Atalarımızın bize bıraktığı mirası unutmamamız lazım. O mirasa sahip çıkmamız lazım. Şu ata tohumunu ata toprağı ile buluşturalım” dedi.

Vali Fuat Gürel ise, bütün dünyada bitki çeşitlerinin genel haritasının çıkartılıp geleceğe taşınması için çok büyük gayretler sarf edildiğini hatırlatarak, “Ülkemizde son yıllarda bununla ilgili çalışmalar gündeme getirildi. Özellikle cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde bununla ilgili önemli faaliyetler icra edildi. İlimizde de Tarım ve Orman Müdürümüz Çetin Bey ekibiyle beraber bu güzel hazırlık yapıldı ve tanıtımı için başlanması için böyle bir toplantı tertip edildi. İsmi de güzel seçilmiş tebrik ediyorum. ‘Ata tohumu ata toprağında' bu isimle bunun tutmasını devam etmesini sağlayacak boyutta bir proje. Çocukluğumuzda bir kısım tatlar kokular vardı. Ancak hibrit tohumlarla daha fazla ürün elde etmek adına bir kısım ürünlerimizden vazgeçtikten sonra maalesef o kokuları hissetmez olduk. Yanılmıyorsam ilimizde şimdilik 11 çeşitle ilgili çalışma yapılıyor ama bu arttırılabilir. Bu tohumların tespit edilmesi ve üretilmesi ile alakalı inşallah önümüzdeki süreçte Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde çalışmalar devam edecek. Bizlerde elimizden gelen gayreti destek mahiyetinde ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Vali Gürel, insanların sabit bir gelir elde etmek adına köylerden şehirlere göç ettiğini ve insanların şehirlerde çalıştığı için köylerin boşaltıldığını belirterek, bu sorunun tüm Türkiye'de yaşandığını söyledi.

“Bu ürünleri geleceğe taşımamız gerekiyor”

“Bu toplantı önemli bir toplantı, bunun milat olmasını diliyorum” diyen Vali Gürel, “Yöremizin kültürel varlığı olarak Safranbolu gibi geleceğe taşıması adına çok büyük gayretler içerisindeyiz. Çok büyük emekler sarf edilmiş ve övünerek de diyoruz ki Osmanlı Devletine böyle bir şehir kurulmuş ve günümüze kadar bizlerin gayreti ile gelmiş diyoruz. Ama diğer taraftan da kültürel değerlerimizi ve bu tür ürünlerimizi çok kolay harcayabiliyoruz. Onun için bir taraftan bu tür kültür miraslarımızı koruyarak diğer taraftan atalarımızdan kalan bu ürünleri geleceğe çocuklarımıza taşımamız gerekiyor. Çünkü o ürünler bu yörede yıllarca üretildiği için bu yörenin özelliklerini taşıyan, bu yörenin topraklarında olabilen ürünler” ifadelerini kullandı.

“Uzun soluklu bir projedir”

Karabük'ün bitkisel çeşitlilik açısından oldukça önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, “Ilıman iklim özelliklerine sahip meyve ve sebze çeşitleri ilimizde rahatlıkla yetiştirilebilmektedir. Günümüzde her ne kadar kültüre alınmış standart çeşitler ekonomik olarak tercih edilse de tat ve lezzet açısından yerel çeşitliliğin yerini tutmamaktadır. Bizler bu farkındalığın bilinci ile Safranbolu Safranı, Safranbolu Çavuş Üzümü, Safranbolu Maniye domatesi gibi yerel çeşitleri hep gündem de tutmaya çalıştık. Bunlarla ilgili bazen festivaller bazen şenlikler ve hemen hemen her yıl tarla günleri yaptık. Bu ürünlerin kültürel mirasta yer alması ve rahatlıkla pazar olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir. Projemiz, tıpkı örneklerde olduğu gibi farklılıklar oluşturmayı hedeflemektedir. Uzun soluklu bir projedir” ifadelerine yer verdi.

“Tohumları kayıt altına alacağız”

Ayvalık, 2020 ve 2022 yıllarının bu projenin uygulama zamanları olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İl ve ilçe müdürlüklerimizce bu süre zarfında tüm üreticilerimize ulaşmayı hedeflemekteyiz. Üreticilerimizin ellerinde bulunan tohumları bir şekilde bizlere getirmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda meyve türlerinin tespitini yapıp onlarında çoğaltılması yönünde ayrı bir projeye adım atacağız. Bize gelen tohumları kayıt altına alacağız. Bir dizi eğitimler yapılacaktır. Yapılacak olan bu eğitimlerde kalıntısız ve güvenilir ürünler yetiştirilmesi sağlanacak.”

Konuşmaların ardından 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Arslanoğlu tarafından biyolojik çeşitlilik üzerinde konferans verildi.