'Yereli Takip Et'in ilk durağı Osmanlı kenti Safranbolu oldu

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "Zamanın Durduğu Kent Safranbolu" gezisi gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Tarihçi, Seyahat Yazarı, Profesyonel Turist Rehberi Saffet Emre Tonguç, Kurumsal Konuşmacı, Eğitimci, Seyahat Yazarı Serda Büyükkoyuncu ve Butik Oteller Türkiye ekibinin ağırlandığı "Zamanın Durduğu Kent Safranbolu" gezisi gerçekleşti. İki kadın girişimci Nurhayat Coşkun ve Ece Basmacı Karalar'ın kurduğu ‘Yereli Takip Et' organizasyonuyla planlanan gezinin ilk durağı Eski Çarşı oldu.

Tarihi Belediye Binası önünde Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ile buluşan Saffet Emre Tonguç ve Serda Büyükkoyuncu, Araştırmacı, Yazar ve Profesyonel Rehber Aytekin Aytekin mihmandarlığında evleriyle ve konaklarıyla ün kazanmış Safranbolu'nun tarihe tanıklık etmiş sokaklarında retrospektif bir tarih ve kültür turu yapıldı.

Somut mirasın yanında soyut mirasların da yöre halkı tarafından korunarak yaşatıldığı Safranbolu'nun folklor geleneklerinin günümüze taşınan yegane örneklerinden ‘Kına Gecesi' Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı tarafından temsil edildi.

Kına gecesinde, Safranbolu'nun yöresel lezzetlerinden safranlı zerde ikram edildi.

“Yereli Takip Et" ekibine teşekkür eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Pandemi sürecinde instagram aracılığı ile Safranbolu'yu tanıtmak için, Safranbolu'ya daha önce hiç gelmemiş önemli konukları, konularında uzman kişileri bularak cumartesi akşamları programlar yapıyorduk. Sonra Ece Basmacı Karalar ile konuştuk ve böyle bir organizasyona karar verdik. Safranbolu önemli kültürel mirasa sahip bir kent. Böylesine güzel bir gezi ile Safranbolu'yu konuklarımıza tanıtmaya çalıştık. Umarım amacımıza ulaşmışızdır. Çünkü uzman ve kaliteli programlar yapan kişilerin Safranbolu'ya dikkat çekmesi bizim için çok önemli. Safranbolu'da Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda şunu fark ettim. Birbirini besleyen şekilde hem hizmet kalitesi, hem de buraya gelen turistin alım gücü düşük. Bu bağlamda bu sıkıntıların giderilmesi için çalışmalar yaptık. İşte bu çalışma da bunun bir parçası. Safranbolu'yu yarım günde gezilecek bir yer olarak düşünmek yanlış. Sıkıntımız Safranbolu'daki kültürel değerleri bilmeyenlerin gelmesi. Amacımız burayı ev ev, sokak sokak ziyaret edecek insanları buraya getirebilmek. Bu kapsamda Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği ile de çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Safranbolu'da Osmanlı geleneklerinin pek çok güzel yansımalarını gördüklerini aktaran Tarihçi Saffet Emre Tonguç, "En güzellerinden birini de ‘Kına Gecesi' seremonisi olarak deneyimledik. Safranbolu'da terzilerin yanına çırak verilen kız çocuklarının evlenme çağına dek hem zarafet hem de usta terzilik öğrenmelerinin en güzel arz-ı endam yeri elbette ki günler süren düğünler ve kına geceleri olmuş. Annelerin oğullarına kız beğenme yarışı için bundan iyi fırsat olmaz diye düşünülmüş olsa gerek ki Safranbolu düğünleri 5 gün sürmekteymiş. Pazartesi çeyiz yerleştirme yapılır, hem resmi hem dini nikahı kıyılırmış. Salı gelin hamamı günüymüş. Akşamında sağdıç gecesi yapılırmış. Çarşamba çok önemli çünkü oğlan evinde ev yerleştirme, kız evinde kına gecesi yapılırmış. 1 altın karşılığı avucunu zorla açan gelinin avuçlarına kına yakılır, öğütler verilir kah hüzünle, kah keyifle çalgılar çalınır danslar edilirmiş. Perşembe erkekler hamamı günü, ardından hoca ve dört aminci çocukla gelin alınır, dualarla yeni evine uğurlanırmış. Cuma semtinde sağdıçlar, gelin ve dileyen davetliler bolca oynar, ikramlar sonrasında da herkes evlerine yolculanırmış. Bize bu harika kına gecesini hazırlayıp sunan Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı gönüllülerine ben ve ortağım Serda Büyükkoyuncu ile tüm ekibimiz adına çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Serda Büyükkoyuncu ise Safranbolu'nun Osmanlı topraklarına geçtiği halini korumayı başarmış nadir ve nadide bir şehir olduğunu belirterek, "Bembeyaz evleri yan yana dizilmiş inciler gibi, yer altındaki maden cevherlerine nazire yapan yapılar, çizilmiş mücevherler gibi. Safranbolu'ya gelmek için sayısız sebep Safranbolu'yu gezmek için sayısız mürettep güzellik var. Eğer gelirseniz de Tarihi Belediye Binası, Cinci Han, Kahve Müzesi, Demirciler Çarşısı, Yemeniciler Arastası, Hıdırlık, İmren Lokum Konak, Dereköy Gizli Cennet, Kent Müzesi ve daha nicesi var" dedi.

Gezinin ikinci gününde Yeşil Çizme Doğa Evi ziyaret edildikten sonra Safran Lokumunun imalat atölyesi gezildi.

Daha sonra Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar ile bir araya gelen ekip, son olarak Eski Hükümet Konağı'nı ziyaret ederek günü tamamladı.