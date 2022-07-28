Yerli ‘Maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yerli domates "maniye" coğrafi işaret tescili aldı.

Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde pembe, kırmızı ve alacalı renklerde olan, şekil olarak da farklı özellik gösteren kıvrımlı ve iri yapıdaki maniye domatesine coğrafi işaret alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından geçmişten günümüze ‘Ata Tohumu' ürünlerinin başında gelen yerli domates maniye coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.

Kaymakam Mehmet Türköz, maniye domatesinin kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer aldığını belirtti.

Kaymakamlık öncülüğünde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün teknik ekibinin çalışmalarıyla patent için yapılan başvurunun ardından maniye domatesinin coğrafi işaret aldığını ifade eden Türköz, “Safranbolu ilçemizin eşsiz tarihi ve kültürel mirasının yanında bölgemizi tarımsal ürünleriyle de korumayı ve gelecek nesillere taşımayı misyon edinerek yola çıktı. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türköz, Safranbolu Çavuş Üzümü içinde coğrafi işaret başvurusunun yapıldığını ve ilan aşamasında olduğunu söyledi.