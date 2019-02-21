Yerli ürün ve milli marka ‘Safranbolu lokum'una sıkı denetim

Uzman ve marka temsilcileri Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve coğrafi işaret tescilli ‘Safranbolu lokumu'nun uygun şekilde üretilip üretilmediğini kontrol etmek için 2. kez denetim yaptı.

Kültür turizmi alanında Türkiye'nin değerli kentlerinden biri olan Safranbolu'nun turizmine artı katan ve coğrafi işaret tescilli olan ‘Safranbolu lokumu'nun uygun şekillerde üretilip üretilmediği uzman ve marka temsilcileri tarafından denetlendi. Yapılan bu denetimlerle tescil belgesindeki şartnameye uygun olarak üretim yapan gerçek üreticilerin korunması, coğrafi işaretin gerçek değerinde satışa sunulması, buna bağlı olarak coğrafi işaretlerin marka değerinin saptanması, gerçek olmayan üreticiler ile mücadele edilerek bir mirasın ve tarihi kültürün gelecek nesillere güvenli bir şekilde aktarılması amaçlanıyor.

“Yerli ürün ve milli marka Safranbolu lokumunun denetimleri çok kıymetli”

Özener Patent Yönetim Kurulu Başkanı ve Uluslararası Coğrafi İşaretler ve Araştırma Ağı (orıGIn) Üyesi ve Hukuk Komitesi Üyesi Huriye Özener, Türkiye için önemli olan coğrafi işaretlerden biri olan Safranbolu lokumu üretimi için ikinci kez denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, “Her şeyden önce yerli ürün ve milli marka aynı zamanda bir coğrafi işaretimiz olan Safranbolu lokumunun denetimleri çok kıymetli. Safranbolu ilçemizde kaynak suyundan elde edilen bakır kazanlarımızın kullanıldığı, usta çırak ilişkisi ile gelecek nesillere bırakılan bir ürün ile ağzımızın tadı bozulmasın diyoruz. Safranbolu lokumunun ismini kullanıp ama gerçekte bu ürünü yapmayan bir çok üreticiler var. Bu denetimler sayesinde bunlarda önlenmiş olacak” dedi.

“Çok değerli bir belge olacak”

Safranbolu lokumunun coğrafi işaretini almak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Safranbolu lokumu üreticisi Erdinç Sezer, “Bugün ikinci denetimi geçiriyoruz. Safranbolu lokumunun belli bir standarta oturtulması üretim tekniklerinin kayıt altına alınması ve bu işe başlayacak ve yapmakta olan ama Safranbolu lokumu diye bildiğimiz ürünleri tam anlamı ile hakkını vererek yapmayan firmalarında belli bir kurallar çerçevesinde, Safranbolu lokumu adı altında lokum satılacaksa uyması gerektiği kuralları getireceği için çok değerli bir belge olacak Safranbolu için. Hem sektörümüz için hem memleketimiz için hayırlı bir iş oluyor” diye konuştu.

“Kaidelere uyulup uyulmadığı bir denetim”

Lokum yapımında nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir denetimin gerçekleştiğini söyleyen Sezer, “Klasik fındıklı lokum yapımımızda 13-15 ölçüsünde Giresun fındığı kullanılır diye yazılmıştı. Bu hem kalitesini hem de lezzetini arttırıyor. Bizden bunların faturalarını istiyorlar. Lokum yapımında 13-15 ölçüsünde fındık kullanıp kullanmadığımıza bakıyorlar. Antep fıstıklı lokum kullanımında en az 20 kilo kavrulmuş Antep fıstığı kullanılır diye bir ibare vardı. Onun ölçüsüne bakıyorlar. Kavrulmuş iç Antep fıstığı faturasını talep ediyorlar ve bizde onu sunuyoruz. Kullanmamız gereken Safranın kullanılıp kullanılmadığına bakıyorlar. Bu tür kaidelerin uyulup uyulmadığına dair bir denetim bu” ifadelerini kullandı.

Sezer, denetimler sayesinde coğrafi işaretin ismini kullanan gerçek olmayan üreticilerin engelleneceğine inandığını belirtti.