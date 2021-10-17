Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi 'safran tarlaları' ilçe turizmini hareketlendirdi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen safran bitkisi tarlalarını görmek isteyen ziyaretçilerin artması ilçe turizmini hareketlendirdi.

Safranbolu'da, 20 çiftçi tarafından 53 dekar alanda ağustos ayında ekimi yapılan safranın hasadı ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde yapılıyor. Bu yıl 15 gün erken çiçek açan safran 60 bin liralık fiyatıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak biliniyor. Mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan safran bitkisini yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler ilçeye akın ediyor. Türkiye ve dünyanın birçok yerinden turistler safran tarlalarına gelerek, hasat yapıp, fotoğraf çektiriyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu turizmi safran tarlalarına düzenlenen turlarla birlikte hareketlenmeye başladı.

“Neden pahalı olduğunu buraya gelince anladık”

Ankara'dan turla birlikte safran tarlalarını görmek için gelen Kerime Çiftçi, safranın sağlık açısından faydasını öğrenince önemini daha çok anladıklarını belirterek, “Zaten yetişmesi çok zor ve nazik. Hep pahalı deriz safrana ama neden pahalı olduğunu buraya gelince anladık. Bir daha da pahalı dememek lazım bunu burada gördük. Safranbolu zaten çok değerli. Çok büyük kültürel hazineye sahip” dedi.

Zonguldak'tan dünyanın en pahalı baharatının hasadını izlemeye tarlalarını görmeye geldiklerini ifade eden Doktor Berna Öz, “İlk defa geliyorum. Çok memnun kaldım. Böyle güzide bir değerlerimizi gördüğümüz için çok memnun kaldık. Safranbolu çok güzel. Kahverengi tabelasıyla bir farklı turizm bölgesi olduğunu bize anlatmıştı. Kendine has yapı ve dokusu var. Tekrar gelmeyi düşünüyorum kesinlikle” diye konuştu.

“Arayıp gelmek isteyen çok kişi var”

İHA muhabirine konuşan ilçenin en büyük safran üreticisi İsmail Yılmaz, safranın geçen yıla göre 15 gün önceden çiçek açtığını dile getirerek şunları söyledi: “Bununla beraberde turizm hareketlendi. Geçen hafta bayağı bir misafirimiz vardı. Bu hafta da oldukça daha yoğun. Önümüzdeki hafta da Safran Festivali var. Daha yoğun geçeceğini düşünüyorum. Çünkü arayıp gelmek isteyen çok kişi var. Bu da bizim için güzel bir şey.”

“Şehre gelen turist de çoğaldı”

Gastronomi turizminin Safranbolu'da çok iyi bir yerlere geldiğini aktaran Yılmaz, “Ben ayrıca Turizm İşletmecileri Derneği yönetimindeyim. Buradan doğru da biliyorum turizm yoğunluğunu. Safran tarlalarını görmeye gelmek isteyenler çoğaldıkça şehre gelen turist de çoğaldı. Yatanların sayısı arttı. Oteller doluyor ve esnaf kazanıyor. Safran çok önemli bir bitki. Daha adını duymayan, duyup da görmeyen ve merak eden insanlar var. Çünkü dünyanın en pahalı baharatı safran bitkisi. Bunun yanında kokusu çok güzel, çayını içmek isteyenler var. Sırf bunun için Safranbolu'ya gelmek isteyenler var. Biz de elimizden geldiğince anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, safranın sahada görsel olarak çok güzel görüntü oluşturduğunu ve fotoğraf kulüpleri ile foto safaricilerin tarlaya gelip saatlerce fotoğraf çektiklerini kaydetti.

“Bu yıl Arap ülkeleri çok yoğun”

Safran tarlalarına bu yıl Arap ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, “Bunun yanında yabancı müşteri çok fazla. Hem safranı görmek hem de ürün çeşitleri almak için gelenler var. Bu yıl Arap ülkeleri çok yoğun. Dubai, Katar, Kuveyt buna benzer ülkeler çok yoğun geliyor bu sene. Avrupa'dan ise Belarus, Fransa, İspanya gibi ülkelerden gelen var” şeklinde konuştu.