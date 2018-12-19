Yeşilçam'ın unutulmayan filmleri “Vefa” programında yer aldı

SAKEM'de çeşitli alanlarda kurs eğitimi alan kursiyerlerin eğitim aldıkları alanlarda düzenledikleri etkinlikler yoğun ilgi görüyor. Aslanlar SAKEM'de Gülgün Ertekin'in eğitim verdiği ‘'Diksiyon''kursiyerlerinin hazırladıkları müzik eşliğinde söyledikleri şiir dinletisi büyük beğeni aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Vefa adlı programda Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinin slayt gösterisi gerçekleşti.

SAKEM'in çok yönlü eğitim sistemiyle 7'den 70'e tüm yaş guruplarına Safranbolu'nun çeşitli mahallelerinde kurs eğitimi verdiğini ifade eden Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer, “Öğrenme sürecimiz hayat boyu devam ediyor SAKEM'de meslek edindirme kurslarımız ve hobi kurslarımız mevcut, kursiyerler yetenekli oldukları alanlarda ücretsiz kurs eğitimi alıyor. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızı gün yüzüne çıkarma konusunda önemli adımlar atıyoruz bununla beraber düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde şiirlere, türkülere ve Türk sinemasının unutulmayan filmlerine yer vererek geçmişe vefa anlamında örnek olmaya çalışıyoruz” dedi.