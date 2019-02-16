Karabük'te Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen STEAM Karabük projesi ile yılda bin öğrenciye robotik kodlama eğitimi verilecek.

BAKKA tarafından 2018 yılı Sosyal Mali Destek programı çerçevesinde desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen STEAM Karabük projesi için açılış töreni düzenlendi.

Aydınlıkevler Şehit Umut Aytekin ve Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen proje açılış törenine Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, kurum müdürleri, okul müdürleri, şehit aileleri, Hasan Aytekin ve Ali Öztürk, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

‘Bin öğrenciye Robotik Kodlama Eğitimi verilecek'

BAKKA tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlara 1 milyon 500 bin TL destek sağlanan proje kapsamında Şehit Umut Aytekin Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Cevizkent Bahaddin Gazi Ortaokulunda Robotik Kodlama Atölyesi kurulacak. Yapılan planlamalar doğrultusunda yılda bin öğrenciye geleceğin dili olan Robotik Kodlama eğitimi verilmesi planlanıyor. Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik temel becerilerinin hepsinin birlikte bir eğitim programının içinde yer aldığı bir öğrenme disiplini olan STEAM ile öğrenciler alacakları eğitimler sayesinde teknolojinin geleceği son nokta ile tanışmanın ve robotlarla kurguladıkları makineleri istekleri doğrultusunda yönetmenin yanı sıra birlikte çalışması, grup dinamiğini, ortak akıl ile karar verebilmeyi öğrenecekler ve birlikte çalışmanın hazzını tadacaklar.

Robotik Kodlama sınıfının açılışını öğrenciler ve okula isimleri verilen şehit babaları Hasan Aytekin ve Ali Öztürk ile birlikte yapan Vali Gürel, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyerek projenin işleyişi hakkına bilgiler aldı.