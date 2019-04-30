Yıldırım düşmesi sonrası çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alana düşen yıldırım sonrası çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Bulak mağarası ile Ovacık ilçesine bağlı Ahmet Köyü mevkilerinde ormanlık alanlara yıldırım düştü. Düşen yıldırımlar sonrası çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Hızla yangın çıkan bölgelere sevk edilen arazözlerin yardımı ile yangınlar büyümeden söndürüldü.