Yıldırım: “Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 50'den 30'lara düştü”

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım, 'Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesiyle birlikte, yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranının yüzde 30'lara kadar düştüğünü söyledi.

16 Mayıs'ı içine alan hafta, 16 yıldır Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Karabük Kent Meydan'ında Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törenin ardından konuşan SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım, önemli bilgiler verdi.

“Kayıt dışı istihdam oranı yüzde 50'den 30'lara düştü”

SGK olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Yıldırım , “Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu. 2002'de yüzde 70 olan genel sağlık sigortasının seviyesi bugün yüzde 95'e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenleme ile GSS primi tek kaleme indirildi. Geliri bürüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken pirim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL'dir. Bu kişiler aylık ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendilerini hem de bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS çerçevesinde olup, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. İl Müdürlüklerimizde görevli arkadaşlarımızın da gayretiyle hep birlikte çalışmalara katma değer katacak tüm taraflarla işbirliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz. Sosyal Güvenlik Reformu'nun hayata geçmesiyle birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50'lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30'lara kadar düşmüştür” dedi.