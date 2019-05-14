Yıldırım, “SGK Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum”

Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yıl 13 - 19 Mayıs 2019 tarihleri arasında tüm yurtta kutlanacağını belirten Yıldırım, “Sosyal Güvenlik Kurumunu paydaşlarına tanıtmak, sosyal güvenlik reformunu anlatmak, vatandaşları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek ve toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla tüm yurtta 16 Mayıs'ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanması yönündeki 12 Ocak 2009 tarihli ve 2009/73 sayılı kararı uyarınca 2009 yılından beri kutlanıyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım sosyal güvenlik olgusunun odağına insanı alarak kişilerin bugünlerini ve yarınlarını güvence altına almayı taahhüt ettiğini, bu çerçevede kişilerin hayatlarında karşılaştıkları risklerin asgari düzeye indirildiğini ve kişilerin temel bir insan hakkı olan sosyal güvenlik şemsiyesi altında korunduğunu kaydetti.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 16 Mayıs 2006 yılında yapılan Sosyal Güvenlik Reformu'ndan beri Türkiye'de sosyal güvenlik uygulamasının geliştirilmesi ve tek çatı altında tüm vatandaşlara etkin ve sür'atli hizmet verilmesi acısından çalışmalarına güçlü teknolojik altyapısı ile devam ettiğini ifade eden Yıldırım, “Bu durumun da ötesinde, uluslararası mecrada sosyal güvenlik alanında ortaya çıkan en yeni gelişmeler de takip edilerek ülkemizin sosyal güvenlik sisteminin güncelliği ve günün ihtiyaçlarına uygun olarak etkin ve etkili hizmet verilmesinin sağlanması temin edilmektedir. Sosyal Güvenlik alanında sayısız güncelleme ve yenilikler yapılmıştır ve günün koşullarına ve hizmet alanların beklenti ve taleplerine göre de Torba Kanunlarla yeni düzenlemeler yapılmaya devam etmektedir. Kurulduğu andan itibaren derin ve köklü bir sosyal güvenlik hafızası barındıran, örgütlenme ve ortak bir kültür oluşturma yönünde çok önemli mesafeler alan, toplumumuzun tüm kesimlerini kucaklayan, vatandaş memnuniyetini önceleyen, kaliteli ve adil hizmet sunumunu amaçlayan tüm toplumun beğenisini kazanan Sosyal Güvenlik Kurumunun taşra teşkilatı Karabük İl Müdürlüğü olarak, başta emektar çalışanlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Haftasını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.