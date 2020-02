Yıllardır yapılmayan köprü tedirgin ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik köyünde yarım asır önce yapılan ve tehlike oluşturan köprü köylüleri tedirgin ediyor.

İlçeye bağlı Değirmencik köyünde vatandaşlar, yarım asır önce yapılan köye giriş köprüsünün iyi bir durumda olmadığını, yıllardır onarılmadığını belirterek tepki gösterdi.

Köprünün Alören, Pelitören ve Oğulveren köyleri başta olmak üzere birçok köy tarafından kullandığını ifade eden vatandaşlar, köprünün her an çökme ihtimali olduğunu, bu nedenle tedirginlik yaşadıklarını belirtti.

Köprünün çok eski olduğunu, onarım ya da köprünün yeniden yapılmasını isteyen vatandaşlar, daha önce köprüyle ilgili yetkililerle görüşüldüğünü ancak bir gelişme yaşamadığını kaydetti. Vatandaşlar, köprüden araçlarıyla geçerken tedirgin olduklarını, köprüyü okul servisi ve yangın durumlarında itfaiyelerin kullandığını da belirterek, olumsuz bir durum yaşanmadan köprünün yapılmasını istedi.

Vatandaşlar, "Yıllardır köprünün yapılmasını bekliyoruz. Köprü her geçen gün daha da yıkılıyor. Yan tarafındaki beton korkuluklar yıkılmıştı, buraya demir korkulular yapıldı. Yetkililere söylenmesine rağmen bir sonuç çıkmadı, kimse ilgilenmiyor. Köye gelenler sıkça bu köprüyü kullanıyor, bu köprü diğer köylerle de bağlantıyı kuruyor. Araçlarımızla buradan geçmeye korkuyoruz. Her an yıkılacak tedirginliği var. Yağmurlu havalarda da sürekli taşkınlar oluyor. Buradaki dere taşıyor, yollar ve meydan su altına kalıyor. Dere ıslahının da yapılmasını istiyoruz. Artık yetkililerden burayla ilgili bir çözüm bekliyoruz" dediler.