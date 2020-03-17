Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri internet aracılığıyla yapılabilecek

Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri 2019 yılına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 30 Nisan 2020 Perşembe günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderebilecekler. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Defterdarı Osman Koçaş, “Ocak ayında motorlu taşıt vergileri ile ilgili tahakkuklarımız ve ilk ödemeler yapıldı. Şubat ayında ise basit usullü mükelleflerimiz beyannamelerini verdi ve tahakkuk eden ilk taksitlerini ödediler. Mart ayında da içinde bulunduğumuz ay içerisinde de gelir vergisi mükelleflerimizin beyannamelerini vermelerini ve tahakkuk eden ilk taksitlerini ödeme süreci başlamıştır. Bu mükelleflerimizin beyannamelerini internet vergi dairesi aracılığıyla almaktayız. Burada vurgulamak istediğimiz nokta şuanda bütün dünyayı kasıp kavuran korona virüs vesilesi ile tüm bakanlıklar önlemleri almışlardır. Bizim Maliye Bakanlığımız bu noktada daha önceden de var olan ama şimdi biraz daha hassasiyeti öne çıkan uygulamayı aktarmak istiyorum. Beyannameler şimdi alınmaya başlandı. Nisan ayının sonuna kadar vergilerin birinci taksiti ödenmelidir. Biz buradan mükelleflerimizin korona virüsten korunma adına hem kendilerini hem de buradaki memurların korunması açısından tavsiyede bulunuyoruz. Mükelleflerimiz gelir vergisi beyannamelerini ki, bizim bu beyanname içerisinde en fazla önem arz eden gayrimenkul sermaye iradları ile menkul sermaye iradları. Mükelleflerimizin vergi dairesine gelmeden beyannamelerini internet ortamında verebilme imkanlarını verdiğimizi hatırlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Hizmet sektörü olarak görev yaptıklarını ifade eden Kocaş, “Vatandaşlarımızla bire bir temas halinde olan bir hizmetimiz var. Burada risk grubunda olan, yurt dışından gelen arkadaşlarımızda gelip hizmet alabiliyor. Amacımız burada teması kesmek. Bunun için hijyen malzemesi aldık. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hijyen malzemesi alarak hafta sonunda bütün teşkilatımızı ilaçladık. Halkla sıkı temas içerisinde olan arkadaşlarımız için maske , paraya dokunan arkadaşlarımız içinde eldiven aldık” dedi.