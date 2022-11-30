İhlas Haber Ajansı

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Yoğun sis şehrin tamamına hakim oldu

Karabük’te sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, şehrin büyük bir kısmına yayılarak hakim oldu.

Karabük'te sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, şehrin büyük bir kısmına yayılarak hakim oldu.


Karabük'te yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Tüm kentte hakim olan sis nedeniyle seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.


Öte yandan binalar sis bulutları arasında kayboldu.

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