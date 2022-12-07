İhlas Haber Ajansı

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Yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Karabük’te şehrin büyük bir kısmında etkili olan ve görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Karabük'te şehrin büyük bir kısmında etkili olan ve görüş mesafesini 5 metreye kadar düşüren sis sürücülere zor anlar yaşattı.


Karabük ve ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaşırdı. Görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düştüğü kentte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlem alan ekipler, sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

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