YÖK Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı KBÜ'de incelemelerde bulundu

Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, KBÜ'de Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2019 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı çerçevesinde Karabük Üniversitesinde bir dizi ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülmekte olan “Kurumsal Dış Değerlendirme” süreci kapsamında, Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı Üyeleri, Karabük Üniversitesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Takım başkanlığını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden Prof. Dr. Mustafa Güden'in yaptığı ekibin değerlendirici kurul üyeleri arasında ise Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Şakir Sakarya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Metehan Uzun, Düzce Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Uzun ve Uşak Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Gökçe yer aldı.

İlk olarak Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ı ziyaret eden Dış Değerlendirme Takımı, burada Rektör Polat'tan üniversite hakkında bilgiler aldı. Rektör Polat yapılan görüşmede ayrıca Dış Değerlendirme Takımı tarafından yapılan incelemeler sonucunda elde edilen çıktıların önemine vurgu yaptı. Karabük Üniversitesi Yönetimi ve Kalite Komisyonu ile de bir araya gelen Dış Değerlendirme Takımı, üniversitedeki eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve kalite güvence sistemi süreçlerine ilişkin bilgiler aldı. Sonrasında takım üyeleri yaptıkları görüşmelerde sırasıyla, Karabük Üniversitesi Senatosu üyeleri, yönetim kurulu üyeleri, akademik ve idari birim yöneticileri, üniversite personeli ve öğrencilerle görüş alışverişinde bulundu.

Karabük Üniversitesindeki çalışmaları üç gün boyunca yerinde inceleyen YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı, çalışma ziyaretinin son gününde üniversite yönetimi ile bir araya gelerek değerlendirmeler yaptı. Karabük Üniversitesine YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilen ön ziyaret ve saha ziyaretinin ardından “Kurumsal Geri Bildirim Raporu” hazırlanarak, YÖKAK tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.