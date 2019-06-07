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Yol kenarında gördüğü ayıyı ‘gel oğlum' diye çağırdı

Karabük’te havaların ısınması ile birlikte ayılar yiyecek bulmak için köy ve yerleşim yerlerine inmeye başladı.

Karabük'te havaların ısınması ile birlikte ayılar yiyecek bulmak için köy ve yerleşim yerlerine inmeye başladı.


Karabük'ün Ovacık ilçesinde sıklıkla görülmeye başlayan ayılar köylüleri tedirgin ederken, karayolu üzerinde seyrederken yolda ayıyı gören bir kişi ‘Gel oğlum' diyerek ayıyı yanına çağırdı. Yol kenarından kendini çağıran şahsa bir süre bakan ayı daha sonra ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi.

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