Yol kenarındaki şüpheli valiz polisi harekete geçirdi

Karabük'te karayolu kenarına bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatılan valiz boş çıktı.

Olay, Karabük-Ankara karayolu Demir Çelik Kavşağı ilerisinde meydana geldi. Yol kenarında şüpheli bir valiz olduğunu gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye intikal eden ekipler, karayolunı çift yönlü olarak trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır tutulduğu alana ulaşan bomba imhanı uzmanı, koruyucu kıyafetini giyerek valizi fünye ile patlattı. Kontrollü patlama sonrası yapılan incelemede valizin boş olduğu görülürken, yol yeniden ulaşıma açıldı.