İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yola düşen paraları toplayıp gitti

Karabük’te, kimliği belirsiz bir kişi, yola düşen 300 lirayı toplayıp kayıplara karıştı.

Karabük'te, kimliği belirsiz bir kişi, yola düşen 300 lirayı toplayıp kayıplara karıştı. O anlar ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Caddesi'nde otomobili arızalanan Hakkı E., otomobilini park edip tamirci çağırdı. Arıza giderilirken Hakkı E, tamirciye ücretini ödemek istedi, ancak 500 lirasının cebinde olmadığını fark etti. Otomobilinin altında 200 lirayı bulan Hakkı E, parayı düşürdüğünü anlayınca çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Hakkı E., içinde bulunduğu, kaputu açık otomobilinin hemen önünde yola saçılan paraları toplayıp kendilerine hiçbir şey sormadan uzaklaşan genci görünce şaşkınlık yaşadı.


Hakkı E, olayı polise ihbar eden ederken, ekipler kimliği belirsiz kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.