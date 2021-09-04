Yolcu minibüsü otomobille çapıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

Karabük'te otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi 1 Nolu Cadde'de meydana geldi. Umut Arslan 78 M 0047 plakalı yolcu minibüsü ile AK Parti Karabük İl Başkan Yardımcısı Mehmet Deligöz idaresindeki 78 AAK 546 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Umut Kirenli (7), Serdar Kirenli (39), Ömür Aksoy (44), Emrecan Aksoy (6) ve Emine Aksoy (42) ile otomobilde bulunan Milletvekili Danışmanı Gürkan Özcan, Fuat Aslankaya (69) ve gazeteci Mehmet Aşar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Özel Medikar ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.