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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karabük'te yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Eskipazar ilçesinden Karabük istikametine seyir halinde olan Hakan Ö. (28) idaresindeki 04 P 3981plaka otomobil İsmetpaşa mevkiinde sağ şeritten sola dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette seyir halinde olan M.A idaresindeki 31 GY 556 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada, Muammer Çetin (24) ve Nurullah Bağana (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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