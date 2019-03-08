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Yolda baygın bulunan belediye çalışanı hastanede hayatını kaybetti

Karabük’te gece yarısı yol kenarında yarı baygın olarak bulunan belediye çalışanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te gece yarısı yol kenarında yarı baygın olarak bulunan belediye çalışanı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, gece yarısı 100. Yıl Mahallesi'nde yol kenarında hareketsiz bir şahsın yattığını gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim Araştırmasına kaldırılan Eskipazar Belediyesinde çalışan Murat Ekemen (32) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kalp krizine dayalı hayatını kaybettiği öğrenilen Ekemen, ikindi namazına müteakip Eskipazar ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Budaklar köyünde toprağa verildi.

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